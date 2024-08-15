В Иркутской области разбился дальний бомбардировщик

В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение дальний бомбардировщик Ту-22М3. Экипаж катапультировался.

Самолет упал в безлюдной местности недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе. На земле разрушений нет, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение министерства обороны.

Как уточняется, причиной крушения бомбардировщика, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

Ту-22М3 – дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России.

Иркутск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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