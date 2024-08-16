Российский турист сорвался со скалы при восхождении на гору на Бали

На острове Бали россиянин пострадал во время восхождения на гору в деревне мертвых. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

35-летний турист из Москвы находился в походе с еще восемью россиянами. Они поднимались на холм Труньян без сопровождения гида. Мужчина сорвался со склона и упал в овраг.

Участники тургруппы добрались до спасателей только через пять часов и сообщили о ЧП. На поиски отравились 40 человек, в том числе полицейские. Обнаружить пострадавшего удалось спустя сутки, он получил травмы и не мог самостоятельно передвигаться.

Мужчину эвакуировали на носилках. Медики диагностировали у туриста вывихи тазобедренного сустава и плеча.

Денпасар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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