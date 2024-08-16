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Пятница, 16 августа 2024, 11:24 мск

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У прилетевшего из Таиланда туриста нашли 50 кг болеутоляющего

Россиянин пытался ввезти 50 кг болеутоляющих таблеток. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

52-летнего туриста, прилетевшего с Пхукета, остановили на таможне в аэропорту Иркутска. В багаже россиянина было около 60 тысяч капсул тайского препарата для снятия боли в суставах и позвоночнике.

«Мужчина сообщил, что вез товар на продажу, а также для друзей и родственников. Партия признана коммерческой и изъята», – говорится в сообщении.

В отношении нарушителя возбудили административное дело по статье о недекларировании товаров (ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ). Наказание предусматривает штраф и конфискацию ввезенного препарата.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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