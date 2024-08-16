Семь человек пострадали в результате удара ВСУ по Донецку

Украинские военные нанесли массированный удар по Донецку. В результате вспыхнул пожар в торговом центре. По последним данным, пострадали семь человек.

Под удар попал Петровский район столицы ДНР. «Вследствие атаки со стороны ВФУ здание торгового центра «Галактика» в Петровском районе охватил огонь. Также повреждения получило здание Центральной городской больницы №14 города Донецка», – сообщил глава региона Денис Пушилин.

Сведения о пострадавших продолжают поступать. На данный момент известно о семи раненых, среди которых есть подросток.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания составляет свыше 10 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенных уровень сложности. Кроме того, оперативная обстановка вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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