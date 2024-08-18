К тушению промбазы в Ростовской области подключили пожарный поезд

Пожарный поезд подключили к тушению емкостей с дизтопливом в промзоне в Пролетарске Ростовской области. Пожарным пришлось прервать борьбу с огнем из-за новой атаки ВСУ, рассказал губернатор области Василий Голубев.

Около часа ночи на западе Ростовской области система ПВО сбила украинский беспилотник, атаковавший регион. Обломки упали в промзону и привели к пожару на складе, где хранилось дизтопливо.

Около 05:35 часов киевский режим повторил атаку с помощью беспилотников, и пожарным пришлось прервать тушение огня, уйти в укрытие. Никто из пожарных не пострадал, и, когда обстановку признали безопасной, тушение пожара возобновили.

«Подразделения пожарных возобновили тушение. В Пролетарск прибыл пожарный поезд, он задействован в тушении огня», – добавил губернатор.

Пролетарск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube