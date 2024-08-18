В Туве эвакуируют детские лагеря из-за лесных пожаров

Спасатели эвакуируют около 500 детей из лагерей в Республике Тувы из-за лесных пожаров. Огонь подбирается к селу Сосновка в Тандинском районе, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Ведется эвакуация детей из лагерей «Чагытай», «Орленок» и «Байлак». Школьников на 11 автобусах доставят в Кызыл. Городских ребятишек передадут родителям, детей из районов, а это 120 школьников, временно разместят в общежитиях техникумов», – пояснили в правительстве.

Также в Кызыл вывозят 35 постояльцев Дургенского дома интерната, их разместят в Кызылском доме престарелых, и 19 пациентов Центральной кожуунной больницы.

В Тандинский район перебросили 256 пожарных, привлечены два вертолета МИ-8.

«В Тандинском районе огонь наиболее близко подошёл к селу Сосновка. Там действуют шесть очагов, ситуацию усугубляет аномально жаркая и ветреная погода. Огонь удалось прибить, со стороны села сделан необходимый пожарный разрыв», – добавили в пресс-службе.

Накануне власти республики ввели режим ЧС в связи с ухудшившейся лесопожарной обстановкой.

Кызыл, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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