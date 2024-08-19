В Кузбассе поезда встали из-за возгорания трансформатора

В Кемеровской области произошел пожар на железной дороге, из-за чего задержки в движении поездов составили около двух часов. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сегодня ночью на станции Мариинск загорелся силовой трансформатор тяговой подстанции. «В результате допущено отключение электроснабжения участка железнодорожного пути от станции Мариинск до станции Аверьяновка, а также районов г. Мариинска Кемеровской области – Кузбасса», – говорится в сообщении.

Возгорание удалось потушить силами пожарного поезда, электроснабжение восстановлено. Задержки в движении поездов составили в пределах двух часов.

«Ачинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения федерального законодательства при эксплуатации объектов энергетики железнодорожного транспорта», – добавили в надзорном ведомстве.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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