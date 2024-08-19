В Якутии перевернулась лодка с пассажирами, трое пропали без вести

В Якутии проводится поисковая операция на реке Яна. Там опрокинулась лодка с пассажирами. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

ЧП на воде произошло в 14 км от поселка Усть-Куйга. Маломерное судно опрокинулось, четыре человека упали в реку. Один из них сумел доплыть до берега и попросить о помощи.

«Местонахождение трех человек не установлено. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление их местонахождения», – говорится в сообщении.

Тем временем, Следственный комитет проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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