В Якутии перевернулась лодка с пассажирами, трое пропали без вести

В Якутии проводится поисковая операция на реке Яна. Там опрокинулась лодка с пассажирами. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
ЧП на воде произошло в 14 км от поселка Усть-Куйга. Маломерное судно опрокинулось, четыре человека упали в реку. Один из них сумел доплыть до берега и попросить о помощи.
«Местонахождение трех человек не установлено. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление их местонахождения», – говорится в сообщении.
Тем временем, Следственный комитет проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Якутск, Зоя Осколкова
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