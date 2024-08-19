В Башкирии произошел взрыв на газопроводе

В Башкирии тушат пожар на газопроводе. По предварительным данным, пострадали три человека.

Как сообщает региональное управление МЧС, на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.

«Сведения по пострадавшим уточняются. На месте работают 20 специалистов и шесть единиц техники», – говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, высота факельного горения достигает 50 метров. По предварительной информации, пострадали три человека – два газоспасателя предприятия и очевидец.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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