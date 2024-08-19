В Кузбассе собака на привязи загрызла шестилетнюю девочку

В Кемеровской области бойцовский пес напал на шестилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Трагедия произошла в поселке Краснобродский в минувшие выходные. Шестилетняя девочка зашла во двор, где находилась собака на привязи. Животное набросилось на девочку. Находившаяся рядом женщина попыталась отбить ребенка, но пес успел нанести смертельные травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время следователем СК России по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств по делу», – сообщили в ведомстве.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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