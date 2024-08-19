На Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за выбросов пепла

Власти Усть-Камчатского района ввели режим повышенной готовности из-за выбросов пепла вулканом Шивелуч, сообщил глава района Олег Бондаренко.

18 августа зафиксировано мощное извержение на вулкане Шивелуч с выпадением пепла на межселенной территории от поселка Ключи до поселка Усть-Камчатск. Немного пепла упало и в районном центре. Специалисты предупредили, что продолжается экструзивно-эффузивное извержение и в любое время возможны пепловые выбросы на высоту до 10 км.

«Уровень опасности остаётся крайне высоким. В связи с этим вводим режим повышенной готовности в пределах границ Усть-Камчатского района», – говорится в телеграм-канале Бондаренко.

Усть-Камчатск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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