Россиянка запустила фейерверки в трех ТЦ по указанию телефонных мошенников

Жительница Ростова-на-Дону устроила три поджога в торговых центрах. При задержании оказалось, что женщину обманули телефонные мошенники.

Как сообщили в региональном управлении МВД, 33-летняя женщина разместила фейерверки в ТЦ и подожгла их. Во всех трех случаях персонал и посетители магазинов были эвакуированы, никто не пострадал.

Злоумышленницу задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

На допросе фигурантка пояснила, что действовала по указанию якобы сотрудника правоохранительных органов. Мужчина убедил ее оформить кредит и перевести деньги на указанный «безопасный счет», а также организовать поджоги в торговых центрах города.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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