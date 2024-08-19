В Саратовской области арестовали рабовладельца

Житель Саратовской области держал трех рабов на своей ферме. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как следует из материалов суда, фермер попросил своих знакомых найти ему работников для работы по хозяйству в одном из сел Перелюбского района Саратовской области. Троим мужчинам он пообещал платить зарплату, а они должны были ухаживать за скотом.

По прошествии месяца труд работников фермер не оплатил, а также начал угрожать насилием. Одного из работников он избил, когда тот попытался сбежать. В начале августа одному из пострадавших все же удалось уйти. Он обратился в правоохранительные органы.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 127.2 Уголовного кодекса РФ («Использование рабского труда»). Ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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