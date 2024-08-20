Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал критическим уровень загрязнения воды в оккупированном ВСУ Херсоне. На левом берегу следов инфекции пока не нашли, но глава региона призвал жителей не купаться и не использовать воду из Днепра.

«Из-за выхода из строя очистных сооружений, засорения Днепра гниющими трупами украинских солдат в водах реки обнаружена бактериальная инфекция. Через грунтовые воды она проникает в водопроводную систему Херсона и распространяется среди людей», – сообщил Сальдо в своем телеграм-канале.

Кировоградский центр контроля и профилактики заболеваний подтвердил наличие инфекции. Оккупационые власти Херсона также отправили пробы воды из реки Днепр в независимую лабораторию компании Black&Veatch в Брюсселе. Российские специалисты пока не нашли следов инфекции на левом берегу, но губернатор призвал жителей региона и особенно прибрежных районов проявить осторожность.

«Дорогие земляки прошу вас временно не использовать воду Днепра и проток даже в технических целях, не купаться, не ловить рыбу. О развитии ситуации и возможных рисках для левобережья буду вас информировать», – заверил Сальдо.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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