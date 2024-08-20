Суд признал 99-летнюю бывшую секретаршу нацистского концлагеря виновной в соучастии в убийствах более 10 000 человек

99-летний бывший секретарь нацистского концлагеря была признана виновной в соучастии в убийствах более 10 000 человек в нацистском лагере Штуттхоф на территории нынешней Польши, спустя 79 лет после окончания Второй мировой войны.

Как сообщает BFMTV, Федеральный суд Германии подтвердил во вторник, 20 августа, приговор в отношении бывшей 99-летней секретарши нацистского концлагеря, которая обжаловала приговор за соучастие в убийстве. Представители обвиняемой утверждали, чо она ничего не знала о злодеяниях, совершавшихся в лагере.

«Апелляция отклонена (...) приговор окончательный», – заявила судья Федерального суда в Лейпциге (восток) Габриэле Чиренер.

Решением суда Ирмгард Фурхнер была приговорена к двум годам тюремного заключения. Считается, что это дело, видимо, станет последним судебным преследованием в сфере преступлений, совершенных фашистским режимом.

На момент событий Ирмгард Фурхнер, которой было от 18 до 19 лет, с 1943 по 1945 год работала машинисткой и секретарем у командира лагеря Штутгоф Пауля Вернера Хоппе.

В непосредственной близости от заключенных «запах трупов был вездесущ», оценил суд, посчитав «невероятным, чтобы обвиняемые ничего не заметили».

В Штуттгофе, лагере недалеко от Гданьска (в то время Данцига), где погибло около 65 000 человек, систематически убивали задержанных евреев, польских партизан и советских военнопленных.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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