В Саратовской области пять человек пострадали в аварии с участием маршрутки

В Саратовской области столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
Маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Энгельсе на улице Советской. «В результате ДТП водитель автомашины «Газель» и четыре пассажира доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются», – говорится в сообщении.
Следственный комитет проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок.
В прокуратуре уточнили, что в аварию попал микроавтобус, следовавший по маршруту №25. Ведомство контролирует ход проверки по факту автоаварии.
Саратов, Зоя Осколкова
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