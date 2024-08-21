В Приамурье сошли с рельсов вагоны с углем

В Амурской области сошли с рельсов несколько вагонов углем. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент случился на 7399 км Забайкальской железной дороги на станции Талдан. При производстве маневровых работ произошел сход четырех полувагонов с углем.
«Движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет», – говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
«Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – отметили в надзорном ведомстве.
Благовещенск, Зоя Осколкова
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