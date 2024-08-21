В Приамурье сошли с рельсов вагоны с углем

В Амурской области сошли с рельсов несколько вагонов углем. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент случился на 7399 км Забайкальской железной дороги на станции Талдан. При производстве маневровых работ произошел сход четырех полувагонов с углем.

«Движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

«Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – отметили в надзорном ведомстве.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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