В Европе эпидемия краж мобильных телефонов – добычу сбывают в Китай для перепродажи

Европу и Великобританию захлестнула волна краж мобильных телефонов. По данным статистики, в Лондоне каждые шесть минут кто-то лишается своего гаджета. В прошлом году там было украдено около 52 000 устройств.

Преступники часто нападают на пешеходов в оживленных местах, например, возле станций, торговых центров или концертных площадок, и обычно подкрадываются сзади, поэтому жертвы не осознают, насколько уязвим их телефон, пока не становится слишком поздно.

Сообщается, что украденные на улицах Великобритании мобильные телефоны в огромных количествах отправляются на склады на юге Китая, где их разбирают на части, собирают заново и продают по бросовым ценам.

Большой спрос на подержанные телефоны, например, фиксируется в электронном центре Шэньчжэнь. После того, как сообщники преступников, пользующиеся нестрогим подходом города к обеспечению соблюдения законов в отношении краденных товаров, завезли их в город, телефоны продаются как подержанные, если их можно разблокировать и вернуть к заводским настройкам.

Если их невозможно продать целиком, их разбирают, а их составные части – такие как экран, материнская плата и динамик – используют для ремонта или даже собирают из них совершенно новые телефоны.

Шэньчжэнь расположен на юге Китая, рядом с границей с Гонконгом. Известный как «Кремниевая долина» страны из-за своего опыта в области электроники, он также является домом для крупных розничных магазинов, торгующих подержанными потребительскими товарами.

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube