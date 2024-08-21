В Индонезии крокодил съел купальщицу.

54-летняя Халима Рахакбау купалась в реке недалеко от деревни Вали на Молуккских островах в восточной Индонезии, когда на нее напал крокодил. Сосед жертвы Рустам Ильяс пояснил, что, не увидев ее возвращения домой, родственники и друзья начали поиски.

Заметив сандалии и конечности тела, плавающие в реке, они предупредили полицию, которая нашла и застрелила рептилию. «Жителям пришлось вскрыть брюхо крокодила, чтобы удалить части тела жертвы», – рассказали AFP в полиции.

Крокодил был довольно крупным, около 4 метров в длину, добавили в полиции.

Отметим, что в воскресенье в Индонезии 63-летний шахтер также был убит крокодилом в реке на острове Бангка, расположенном у восточного побережья Суматры. Индонезийский архипелаг является домом для всех видов экзотических животных, включая несколько видов крокодилов, которые регулярно нападают на людей.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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