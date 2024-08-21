ЧП в Краснодарском крае: пьяный турист ранил ножом несколько человек

В Темрюкском районе Краснодарского края нетрезвый турист устроил поножовщину в одной из частных гостиниц в станице Голубицкой. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, ножевые ранения получили двое владельцев гостиницы и трое отдыхающих.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 53-летнего жителя Рязанской области. Все потерпевшие госпитализированы.

Следственным отделом ОМВД России по Темрюкскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Туристу грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Темрюк, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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