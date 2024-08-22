В Волгограде после атаки беспилотников произошел пожар на военном объекте

Ночью Волгоградская область подверглась атаке беспилотников. Большую часть дронов удалось перехватить средствами противовоздушной обороны. Падение обломков стало причиной пожара на объекте Минобороны РФ.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, БПЛА атаковали территорию в районе Мариновки. «В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны», – рассказал глава региона.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные службы. В результате атаки жертв нет, отметил Бочаров.

В Министерстве обороны уточнили, что за ночь средства ПВО сбили дроны в шести регионах России. Всего перехвачено 28 беспилотников самолетного типа.

«Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской, и по одному – над Брянской и Курской областями», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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