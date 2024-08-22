Мэр выключил свет в городе, чтобы не дать посмотреть расследование о его коррупции

Прокуратура в Чили начала расследование по факту отключения электроэнергии, в результате которого муниципалитет Ринконада (около ста км к северу от Сантьяго) остался в воскресенье вечером без света.

Прокуратура подозревает, что в отключении виновен мэр города Хуан Галдамес. Якобы, он погрузил муниципалитет во тьму, чтобы не дать жителям увидеть по телевидению на канале «Мега» программу-расследование. В ней Галдамес обвинялся в налоговом мошенничестве, присвоении доходов местного казино, а также в том, что члены городского совета напали на репортера Mega Наташу Кеннард, которая приехала в Ринконаду, чтобы сделать свой телевизионный репортаж.

По странному совпадению никто данной передачи в городе увидеть не смог, поскольку за несколько минут до начала трансляции в городе отключилось электричество. Причиной отключения стало бросание неизвестными предметов на высоковольтные кабели, что привело к короткому замыканию и отключению элктроснабжения.

Сантьяго, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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