В Башкирии выявили случай заражения «малой чумой»

В Башкирии зарегистрирован случай инфицирования «малой чумой». В очаге проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Заражение туляремией произошло в городе Агидель. «Данный очаг долгое время был не активен, последний случай туляремии зарегистрирован в 2019 году», – говорится в сообщении ведомства.

Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, а также дополнительный зоо-энтомологический мониторинг на территории города с целью планирования дополнительной обработки.

Туляремия – это инфекция, которая поражает лимфатические узлы, кожу, глаза, кишечник, легкие и вызывает общую интоксикацию. Первыми симптомами болезни являются повышение температуры, озноб, головная боль и слабость. Инфекцию переносят кровососущие насекомые и грызуны.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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