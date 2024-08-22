На Байкале катер перевернулся после столкновения с бревном

В Бурятии проводится проверка по факту происшествия на Байкале. Там перевернулся катер, владелец которого незаконно возил туристов.
Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент с маломерным судном произошел в акватории озера Байкал в районе села Новый Энхалук Кабанского района Бурятии.
«Установлено, что 21 августа 2024 года местный житель незаконно предоставлял развлекательные услуги гражданам по прокату водных аттракционов с использованием маломерного судна «Амур». Катер с судоводителем перевернулся в результате столкновения с бревном», – говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры не пострадали.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
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