На Байкале катер перевернулся после столкновения с бревном

В Бурятии проводится проверка по факту происшествия на Байкале. Там перевернулся катер, владелец которого незаконно возил туристов.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент с маломерным судном произошел в акватории озера Байкал в районе села Новый Энхалук Кабанского района Бурятии.

«Установлено, что 21 августа 2024 года местный житель незаконно предоставлял развлекательные услуги гражданам по прокату водных аттракционов с использованием маломерного судна «Амур». Катер с судоводителем перевернулся в результате столкновения с бревном», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры не пострадали.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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