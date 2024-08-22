В Австралии не смогли ответить вопрос о том, что делали их бронетранспортеры на территории России во время вторжения ВСУ

В Австралии никак не смогли прокомментировать информацию о том, что ВСУ проводили вторжение на территорию России в том числе на бронетранспортерах Bushmaster. Однако министр оборонной промышленности Пэт Конрой заявил, что Канберра гордится предоставлением помощи Киеву.

«Я не собираюсь комментировать тактическое развертывание на поле боя. Мы гордимся тем, что поддерживаем усилия Украины, и гордимся тем, что предоставили

больше $741 млн. военной помощи»,– отметил Конрой и добавил, что его страна размышляет о том, как еще можно подержать Киев.

Представитель Министерства обороны заявил, что Австралия «последовательна в поддержке Украины». В ведомстве отметили, что поддержка включает военную помощь, в том числе бронетранспортеры Bushmaster. В Австралии считают, что это поможет Киеву обеспечить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на своих условиях.

Как как сообщает канал ABC, Австралия с начала конфликта передала Украине не меньше 120 машин Bushmaster, которые производятся французской оборонной компанией Thales в австралийском городе Бендиго. В ходе вторжения украинской армии на территорию Курской области также использовались американские бронемашины Bradley и Stryker, немецкие Marder и британские танки Challenger 2, отмечает австралийский телеканал.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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