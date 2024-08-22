Шесть миллионов британцев воруют из магазинов и не считают это преступлением

Исследование показало, что шесть миллионов британцев пользуются кассами самообслуживания для того, чтобы воровать из магазинов.

Как пишет Daily Mail, опрос 1099 человек, проведенный компанией Ipsos, показал, что каждый восьмой покупатель выбирает более дешевый товар, чем тот, который он фактически покупает, выбирая его на экране.

Этот трюк широко известен как «банановый трюк», когда покупатели выдают товар за фрукт или овощ, чтобы заплатить лишь часть его цены.

Опрос показал, что почти половина – 48 процентов – считают, что этот трюк не следует считать преступным деянием, то есть воровством они его не признают.

Восемь процентов признались, что украли из магазина что-то стоимостью до 10 фунтов стерлингов, а 26 процентов заявили, что вообще не считают такое поведение нарушением закона.

Тринадцать процентов людей признались, что брали что-то стоимостью в 1 фунт стерлингов или меньше, но 47 процентов считают, что это также не следует рассматривать как преступление.

Тем временем, количество краж в британских магазинах достигло рекордного уровня – 443 995 преступлений за последний год, что эквивалентно 50 преступлениям в час.

Розничные торговцы утверждают, что кражи в магазинах добавляют не менее 6 пенсов к каждой транзакции покупателей в магазине, поскольку стоимость краж составляет 1,8 млрд фунтов стерлингов в год.

В результате магазинам приходится тратить дополнительно 700 миллионов фунтов стерлингов на меры безопасности.

Многие винят в этом росте внедрение касс самообслуживания. В Великобритании их число выросло на 50 процентов с 53 000 до 80 000.

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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