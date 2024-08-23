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Пятница, 23 августа 2024, 08:12 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Новороссийске произошел крупный пожар на мусорном полигоне

В Новороссийске горит мусорный полигон. Пожар охватил две тысячи квадратных метров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«Ранним утром получил сообщение о возгорании на мусорном полигоне. Ориентировочная площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м», – говорится в сообщении градоначальника.

В тушении принимают участие 20 человек и восемь единиц техники.

«На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Ищем альтернативное решение», – добавил Кравченко.

Новороссийск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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