В Новороссийске произошел крупный пожар на мусорном полигоне

В Новороссийске горит мусорный полигон. Пожар охватил две тысячи квадратных метров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«Ранним утром получил сообщение о возгорании на мусорном полигоне. Ориентировочная площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м», – говорится в сообщении градоначальника.

В тушении принимают участие 20 человек и восемь единиц техники.

«На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Ищем альтернативное решение», – добавил Кравченко.

Новороссийск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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