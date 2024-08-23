В Тайланде разбился самолет

В четверг недалеко от столицы Таиланда Бангкока потерпел крушение самолет с девятью людьми на борту. До сих пор в районе крушения идет масштабная поисковая операция, в ходе которой спасатели до поздней ночи пробирались по грязи и продирались сквозь густые заросли мангровых деревьев.

По данным властей, расследующих обстоятельства крушения, предполагается, что двое тайских пилотов, а также пять китайцев и двое тайских пассажиров, которые были на борту, погибли.

По данным провинциального офиса правительственного департамента по связям с общественностью Чаченгсао, небольшой самолет вылетел из главного международного аэропорта Бангкока в 14:46 по местному времени и направился в аэропорт в восточной провинции Трат.

В заявлении офиса говорится, что связь с самолетом была потеряна примерно через 10 минут после начала полета.

Жители района Банг Паконг в Чаченгсао рассказали, что видели, как самолет упал с неба и «громко взорвался» при ударе, а обломки повредили близлежащие дома.

«Я сидел перед своим домом. Самолет пролетел над моим домом с громким звуком двигателя. Буквально через несколько секунд он упал прямо здесь с громким грохотом», – рассказал один из жителей чиновникам в видео, распространенном провинциальным офисом.

Soneva Kiri, роскошный курорт, расположенный на острове Ко Куд, подтвердил CNN в своем заявлении, что он нанял самолет, поскольку гости курорта обычно прибывают на частном борту в близлежащий аэропорт, а затем садятся на катер и добираются до острова.

Курорт заявил, что полностью сотрудничает с властями в расследовании.

Причина крушения остается неясной.

В провинциальном управлении сообщили, что в грязи были обнаружены части самолета, а также около 70 частей тел, которые были отправлены в полицейский госпиталь для опознания.

Но поиски были отложены на несколько часов из-за логистических трудностей, говорится в нем. Катастрофа произошла в мангровом лесу, где земля была мокрой из-за разлива близлежащей реки.

Бангкок, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube