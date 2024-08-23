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Пятница, 23 августа 2024, 11:48 мск

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Шесть мирных граждан ранены в Херсонской области за сутки

Украинские боевики ранили шесть мирных жителей Херсонской области за сутки. Обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, рассказал глава региона Владимир Сальдо.

Днем 22 августа и в новь на 23 августа ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области 36 снарядов. Противник обстрелял Алешки, Голую Пристань, Каховку и Новую Каховку, Великую и Малую Лепетихи, Днепряны, Васильевку, Казачьи Лагеря, Старую Збурьевку.

«Ранены и контужены шесть человек: трое в Казачьих Лагерях, двое в Алешках и один в Васильевке (несовершеннолетний 2009 г.р.). Пострадавшие госпитализированы, их жизни вне опасности», – написал губернатор в телеграм-канале.

Геническ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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