13 человек погибли и около 4,5 миллионов пострадали в ходе наводнений в Бангладеше

Не менее 13 человек погибли и около 4,5 миллионов человек так или иначе пострадали от наводнений в Бангладеше, вызванных проливными дождями, сообщили власти в эту пятницу, 23 августа. «Четыре с половиной миллиона человек пострадали и 13 человек погибли по всей стране», – говорится в заявлении Министерства по борьбе со стихийными бедствиями и оказанию помощи. В министерстве добавили, что почти 190 000 пострадавших были размещены в приютах для экстренных случаев.

Бангладеш, страна с населением 170 миллионов человек, пересекаемая сотнями рек, часто страдает от разрушительных наводнений. Большая часть его территории состоит из дельт, где великие гималайские реки, Ганг и Брахмапутра, впадают в море после пересечения Индии. Это одна из стран, наиболее уязвимых к бедствиям, связанным с изменением климата. Муссонные дожди каждый год наносят значительный ущерб, но потепление климата увеличивает их масштабы и частоту.

По данным министерства, нынешние наводнения затронули 11 из 64 районов страны, причем сильнее всего пострадал восточный город Фени. «Ситуация здесь катастрофическая», – сказал AFP 35-летний Захед Хоссейн Бхуйя, волонтер-спасатель из Фени.

Эта катастрофа обрушилась на Бангладеш после нескольких недель политических потрясений. Более 450 человек, в том числе около 40 сотрудников сил безопасности, погибли в ходе антиправительственных митингов, которые привели к падению и бегству в Индию премьер-министра Шейх Хасины 5 августа.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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