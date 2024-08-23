Энергоблок Ростовской АЭС отключен от сети из-за выявленного дефекта

Энергоблок №1 Ростовской АЭС отключен от сети из-за выявленного дефекта на турбине. Об этом сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

Как уточнили в компании, отключение было осуществлено сегодня в 15:34 в связи выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины. Предполагается, что после устранения неисправности энергоблок будет подготовлен к включению в сеть и выведен на номинальную мощность.

В настоящее время на Ростовской АЭС в работе находятся энергоблоки № 3, 4. Энергоблок №2 с 24.08.2024 выведен в плановый ремонт.

«Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений», – заверили в «Росэнергоатоме».

Ростов-на-Дону, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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