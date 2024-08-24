Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в лесу Якутии

В Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу. На борту находились 11 человек, пострадавших нет. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Самолет следовал из поселка Солнечный в Капитоновку. Борт совершил жесткую посадку в пяти километрах от пункта назначения. Предположительно, у Ан-2 отказал двигатель.

«На борту судна находились три члена экипажа и восемь пассажиров. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Ведомство проводит проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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