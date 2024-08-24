В Новосибирской области в аварии с автобусом пострадали десять человек

В Новосибирской области автобус с пассажирами съехал с трассы и перевернулся. По предварительной информации, пострадали десять человек. Возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло в Черепановском районе. Автобус «ПАЗ» следовал по маршруту «Сузун – Черепаново». Водитель не справился с управлением, транспорт съехал в правый кювет по ходу движения.

В момент аварии в салоне автобуса находилось десять пассажиров, которые доставлены в больницу, уточнили в региональном управлении МВД.

По факту дорожной аварии следователи СУСК по Новосибирской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Следователям следственного управления в рамках уголовного дела предстоит оценить соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей», – говорится в сообщении ведомства.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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