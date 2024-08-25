Такер Карлсон об аресте Дурова: «Тьма быстро опускается на некогда свободный мир»

Извесрный американский журналист Такер Карлтон в социальных сетях высказался о задержании во Франции основателя Телеграма Павла Дурова. «Павел Дуров покинул Россию, когда правительство попыталось установить контроль над его социальной сетью Telegram. Но, в конце концов, не Путин арестовал его за то, что он позволил общественности пользоваться свободой слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, посадила его за решетку. Павел Дуров сегодня вечером сидит во французской тюрьме, что является наглядным предупреждением для любого владельца любой платформы, который отказывается подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведывательных агентств. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», – отметил Карлсон.

Напомним, что у Дурова есть гражданство Франции. При этом, там он объявлен персоной нон-грата. По совокупности обвинений, имеющихся у следствия, Дурову грозит до 20 лет лишения свободы. В социальных сетях дело Дурова активно сравнивают с делом Джулиана Ассанжа.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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