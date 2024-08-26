Приведший к эвакуации пожар в Крыму разросся до 75 га

Площадь пожара в районе поселка Орджоникидзе в Крыму увеличилась до 75 га. Пожарным удалось спасти от огня садовые поселки, но на некоторых участках огонь переходит на верхние уровни.

«Площадь пожара в Крыму составляет 75 га. Перехода огня на СНТ «Волна» и «Рассвет» не допущено. Тушение продолжают более 380 огнеборцев и 105 единиц техники», – рассказали в пресс-службе МЧС России.

На пожаре работают два вертолета Ми-8, которые за сегодня сбросили уже 50 тонн воды, набранной из моря. Чтобы проложить рукавные линии, спасатели используют автомобили высокой проходимости.

Поздним вечером 25 августа власти объявили эвакуацию из садовых товариществ, к которым двигалась волна огня.

«Принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ «Рассвет». Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно. Большинство жителей уехали в поселок Орджоникидзе, в ПВР на данный момент никого нет», – написал главы Республики Крым Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на полночь 25 августа в Крыму зарегистрирован один пожар на землях лесного фонда на площади 4 га.

Орджоникидзе, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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