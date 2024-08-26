Северная Корея испытала новый тип дрона-камикадзе, который способен пролететь тысячу км

В Северной Корее в выходные успешно прошли испытания нового типа новый тип взрывного дрона, сообщили в понедельник государственные СМИ. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за испытанием лично. По сообщению официального информационного агентства ЦТАК, Ким Чен Ын заявил, что «необходимо разработать и произвести больше дронов-смертников» в дополнение к «стратегическим разведывательным дронам и многоцелевым ударным дронам» .

Оснащенные взрывным зарядом «дроны-смертники» напрямую поражают подразделения противника в радиусе нескольких километров. Это оружие будет «использовано (...) для атаки всех объектов противника на земле и на море», указало ЦТАК, уточнив, что все испытанные 24 августа дроны «правильно идентифицировали и уничтожили» поставленные цели. Лидер Северной Кореи далее заявил, что его страна будет стремиться «внедрить технологию искусственного интеллекта в разработку дронов».

По мнению экспертов, дроны, появившиеся на изображениях государственных СМИ Пхеньяна, напоминают израильские дроны Harop и Hero-30, а также российские Lancet-3. По мнению этих экспертов, Пхеньян, вероятно, приобрел эти технологии через Россию. «Дрон-смертник, напоминающий Harop, может пролететь более 1000 км», – подчеркивает Чо Сан Гын, профессор Высшего института науки и технологий Южной Кореи.

Пхеньян, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube