Пляжи в Сочи закрыты второй день из-за угрозы смерча

Пляжи на территории Сочи вторые сутки закрыты из-за плохой погоды. Объявлено штормовое предупреждение и угроза образования смерчей.
В городских пабликах появилось предупреждение для Сириуса и Сочи на 26 августа: «Ждём сильные дожди с грозами, град, порывы ветра до 17 м/с, смерчи над морем, подъём уровня рек».
«Продолжает действовать штормовое предупреждение, купание на пляжах ограничено», – пояснил сотрудник администрации курорта ТАСС.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило, что штормовое предупреждение будет действовать еще двое суток, 27 и 28 августа.
«В течении суток 27 и 28 августа местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с. На Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем», – говорится в сообщении ведомства.
Сочи, Наталья Рязанова
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