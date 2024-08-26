В ростовской колонии заключенный открыл казино

В Ростовской области заключенный организовал подпольное казино в колонии. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

«УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУ ФСИН России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность по организации и проведению незаконных азартных игр на территории ФКУ ИК-14», – говорится в сообщении.

В колонии изъяли игральные карты и фишки, мобильный телефон, SIM-карты и другие предметы, которые использовались для проведения азартных игр.

Осужденный вел списки игроков и записывал результаты игр, а также дважды в месяц переводил деньги на банковские счета.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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