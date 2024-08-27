В Бурятии пять человек пострадали в аварии с коровой

В Бурятии автомобиль столкнулся с коровой. В результате пострадали пять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает прокуратура республики.

ДТП произошло на 189-м километре федеральной дороги Улан-Удэ – Кяхта. Легковушка столкнулась с коровой, съехала в кювет и опрокинулась.

«Водитель и пять пассажиров, в том числе четверо детей, получили телесные повреждения», – говорится в сообщении. Отмечается, что дети перевозились в автомобиле без специальных удерживающих устройств и ремней безопасности.

Прокуратура республики проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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