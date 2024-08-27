В Колумбии завод Coca-Cola забирал у людей воду во время засухи

Колумбийские власти объявили в понедельник о начале административного расследования против компании Coca-Cola, которая, предположительно, забирала на нужды своего завода тысячи литров воды «без ограничений» в Ла-Калере, городе недалеко от Боготы, в горах.

Между тем, с апреля миллионы жителей Боготы и ее окрестностей страдают от периодических отключений воды из-за нехватки воды и отсутствия осадков. Автономная корпорация Кундинамарки, региональный орган по охране окружающей среды, объявила в понедельник, что проверит эти сообщения прессы. «В постановлении четко указано, что приоритетным использованием должно быть потребление человеком, а не промышленная деятельность», – заявил Альфред Бальестерос, представитель надзорного органа.

279 000 литров воды в день

11 августа новостной портал Voragine сообщил, что Manantial, одна из семи компаний по розливу Coca-Cola в Колумбии, добывала более 279 000 литров воды в день из реки в Ла-Калере в условиях чрезвычайной ситуации с засухой. Американская транснациональная корпорация не прокомментировала публично эту статью, в которой, в частности, упоминались местные фермеры, пострадавшие от засухи.

Власти Колумбии проведут «гидрологическое исследование», «чтобы понять спрос на воду (...) и на этой основе определить, достаточно ли воды сначала для населения, а затем для других целей». «Как природоохранный орган, наш приоритет заключается в том, чтобы люди имели доступ к чистой питьевой воде, и мы не можем отдавать предпочтение частному использованию над использованием для сообществ», – отмечают колумбийские власти.

Богота, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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