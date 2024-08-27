В Татарстане девочка умерла после отравления шаурмой

В Татарстане возбудили уголовное дело после смертельного отравления ребенка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

11-летняя девочка попала в больницу в Тетюшах после того, как съела купленную в ларьке шаурму. Врачи пытались спасти ребенку жизнь, но школьница скончалась.

«По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится экспертиза, которая позволит установить причину смерти ребенка.

Тем временем, специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану провели проверку в заведении. По итогам проверки деятельность кафе приостановлена.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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