На Ставрополье три десятка автомобилей попали в аварию из-за разлитого на дороге топлива

В Ставропольском крае произошла массовая авария на трассе. По предварительным данным, пострадали пять человек.

ДТП произошло на 16 километре автодороги «Подъезд к Ставрополю со стороны ФАД Кавказ». Грузовой автомобиль задел отбойник топливным баком, в результате чего горючее разлилось по дороге, создав скользкую пленку.

32 машины получили повреждения в нескольких столкновениях. Пятерым пострадавшим потребовалась помощь медиков, их направили в больницу города Невинномысска.

На месте организовали реверсивное движение. Подробности и причины ДТП устанавливаются.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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