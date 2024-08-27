На Ставрополье три десятка автомобилей попали в аварию из-за разлитого на дороге топлива

В Ставропольском крае произошла массовая авария на трассе. По предварительным данным, пострадали пять человек.
ДТП произошло на 16 километре автодороги «Подъезд к Ставрополю со стороны ФАД Кавказ». Грузовой автомобиль задел отбойник топливным баком, в результате чего горючее разлилось по дороге, создав скользкую пленку.
32 машины получили повреждения в нескольких столкновениях. Пятерым пострадавшим потребовалась помощь медиков, их направили в больницу города Невинномысска.
На месте организовали реверсивное движение. Подробности и причины ДТП устанавливаются.
Ставрополь, Зоя Осколкова
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