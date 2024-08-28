В Башкирии два подростка были ранены во время игры с ружьем

В Башкирии врачи извлекли пулю из легкого подростка. Ранение мальчик получил во время игры с братом. Через два дня подобное случилось с другим ребенком. Об этом сообщает республиканский минздрав.

Мальчик поступил в Архангельскую районную больницу с ранением груди. Медики провели консультацию и доставили пациента в республиканскую детскую больницу. После обследования подростку провели операцию, во время которой из правого легкого была извлечена пуля.

Через два дня аналогичный случай был зарегистрирован в Бураевской больнице. Мальчик получил ранение в спину, а пулю извлекли из левой диафрагмы.

«Послеоперационный период у обоих подростков прошел без осложнений, и они успешно восстановились в хирургическом отделении РДКБ, после чего были выписаны из больницы», – сообщили в минздраве.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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