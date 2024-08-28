Япония ожидает шторм, «которого еще никогда не видели»

Официальные власти Японии предупредили в среду, что «чрезвычайно мощный» тайфун, приближающийся к большому южному острову Кюсю, вызовет такую же чрезвычайно сильную погоду.

Это явление уже вызвало проливные дожди на обширных территориях Японии, а поздно вечером во вторник оползень снес дом, в котором находились пять членов семьи. Два человека были спасены, но два человека в возрасте семидесяти лет и мужчина тридцати лет все еще числятся пропавшими без вести.

Ожидается, что на юге Кюсю выпадет 500 мм дождя за 24 часа до утра четверга, а затем еще 600 мм до утра пятницы, сообщило Японское метеорологическое агентство (JMA). Местные органы власти выпустили уведомления об эвакуации 810 000 человек в центральном департаменте Сидзуока на главном острове Хонсю из-за дождей и еще 56 000 человек в Кагосиме на острове Кюсю, сообщило агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

По словам чиновника, метеорологическое агентство может также опубликовать специальное предупреждение о сильном дожде в Кагосиме позднее в среду. «Необходимо быть в максимальной боевой готовности», – заявил он на утреннем брифинге для прессы.

В связи с непогодой Japan Airlines отменила 112 внутренних рейсов и шесть международных рейсов в среду, а ANA объявила об отмене 112 внутренних рейсов в период со среды по пятницу. По словам других операторов, поезда между Токио и Фукуокой, самым густонаселенным городом Кюсю, также могут быть отменены в зависимости от погодных условий на этой неделе.

Автогигант Toyota объявил, что приостанавливает производство на всех своих заводах в Японии из-за погодных условий.

В середине августа тайфун «Ампил» вызвал отмену многочисленных поездов и более 650 национальных и международных рейсов, не причинив при этом серьезного ущерба, когда он продвигался вдоль побережья Тихого океана в районе Токио. Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце, тайфуны в регионе формируются все ближе к берегу, усиливаются быстрее и остаются над сушей дольше из-за изменения климата.

Токио, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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