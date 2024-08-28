Послу Колумбии в Никарагуа предъявлено обвинение в торговле наркотиками

Верховный суд Колумбии во вторник предъявил послу Колумбии в Никарагуа обвинение в торговле наркотиками спустя шесть лет после того, как он был арестован в аэропорту Медельина с кокаином в чемоданах. Полиция в обнаружила в багаже ​​Леона Фреди Муньоса в общей сложности 346 граммов наркотиков, пояснила прокурор Марленн Орхуэла Родригес на слушаниях во вторник в Верховном суде Колумбии.

Посол утверждает, что наркотики были спрятаны без его ведома политическими соперниками. На слушаниях во вторник он сказал, что «даже не знал о кокаине». Прокурор просил приговорить его к тюремному заключению на срок от 9 до 11 лет.

Обвинение дипломата выдвинуто на фоне нестабильности в отношениях между Колумбией и Никарагуа. В понедельник президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал своих колумбийских и бразильских коллег «отданными на милость» странам Евросоюза и США, отказавшись признать оспариваемые результаты президентских выборов в Венесуэле, где победил президент Николас Мадуро.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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