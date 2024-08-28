В Намибии из-за засухи и голода власти решили отдать на мясо более 700 слонов, гиппопотамов, зебр и других животных

Намибия, расположенная на юге Африки, переживает самую сильную за последние годы засуху и, как следствие, нехватку продовольствия. Чтобы исправить это, правительство решило зарезать 723 животных, чтобы раздать мясо населению.

На мясо пойдут: 83 слона, 30 гиппопотамов, 60 буйволов, 50 импал, 100 голубых антилоп гну, 300 зебр и 100 лосей.

Засуха, вызванная явлением Эль-Ниньо и повышением температуры, связанной с изменением климата, уничтожила урожаи во всем этом регионе на юго-западе африканского континента.

По данным ООН, в прошлом месяце Намибия исчерпала 84% своих запасов продовольствия, от голода уже страдают 68 миллионов человек. Ожидается, что почти половина населения Намибии в ближайшие месяцы испытает острую нехватку продовольствия, подчеркивает Africa News.

Министерство окружающей среды страны в пресс-релизе, опубликованном в этот понедельник, 26 августа, считает, что забой животных «необходим и соответствует (их) конституционному мандату, согласно которому (их) природные ресурсы используются на благо граждан Намибии».

«Отбраковка будет происходить в парках и местах общего пользования, где власти считают, что количество животных превышает имеющиеся пастбища и запасы воды», – говорится в сообщении.

Также поясняется, что это «поможет уменьшить негативное воздействие засухи на сохранение дикой природы в национальных парках и общественных зонах».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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