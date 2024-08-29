В Иркутской области двое рабочих пострадали при взрыве бочки с алюминиевой пудрой

В Иркутской области произошел взрыв бочки с алюминиевой пудрой. В результате двое рабочих получили серьезные ожоги.

По данным телеграм-канала «Babr Mash», инцидент произошел в городе Зима. Во время работ со сварочным аппаратом в 70-литровую емкость попала окалина, бочка мгновенно вспыхнула. Рабочие попытались унести горящий бак подальше от жилых зданий, но не успели – прогремел взрыв.

Пострадали двое мужчин 55 и 58 лет. Их госпитализировали, у одного диагностированы ожоги 70% поверхности тела, у второго – 45%.

Предположительно, причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности. Проводится проверка.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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