В Иркутской области двое рабочих пострадали при взрыве бочки с алюминиевой пудрой

В Иркутской области произошел взрыв бочки с алюминиевой пудрой. В результате двое рабочих получили серьезные ожоги.
По данным телеграм-канала «Babr Mash», инцидент произошел в городе Зима. Во время работ со сварочным аппаратом в 70-литровую емкость попала окалина, бочка мгновенно вспыхнула. Рабочие попытались унести горящий бак подальше от жилых зданий, но не успели – прогремел взрыв.
Пострадали двое мужчин 55 и 58 лет. Их госпитализировали, у одного диагностированы ожоги 70% поверхности тела, у второго – 45%.
Предположительно, причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности. Проводится проверка.
Иркутск, Зоя Осколкова
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