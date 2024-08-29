В Индии от муссонных наводнений погибло почти 30 человек

По меньшей мере 28 человек погибли за последние три дня в результате наводнений, вызванных проливными дождями на западе Индии. Часть людей утонула, а другие погибли в результате обрушения домов, сообщили в среду вечером правительственные чиновники. Реки в Гуджарате, штате на западном побережье страны, вышли из берегов, и более 30 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Метеорологические службы предупредили, что в четверг в штате ожидаются новые проливные дожди.

По данным правительства Гуджарата, около 1850 человек были спасены в ходе спасательных операций, проведенных службами экстренной помощи и армией. По данным того же источника, серьезно нарушено электроснабжение, и около 1000 деревень остались без электричества.

Хотя муссонные дожди каждый год вызывают масштабные разрушения, эксперты говорят, что изменение климата увеличивает частоту экстремальных погодных явлений. На прошлой неделе северо-восточный штат Трипура пострадал от наводнений и оползней, в результате которых погибло более 20 человек. В соседнем Бангладеше в результате сильного наводнения за тот же период погибло по меньшей мере 40 человек, и почти 300 000 жителей были вынуждены укрыться во временных убежищах.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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