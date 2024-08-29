В Новосибирске сотрудник автосалона прострелил ногу недовольному покупателю

В Новосибирске конфликт покупателя и менеджера в автосалоне закончился стрельбой. Полицейские проводят проверку.

Инцидент произошел возле автосалона на Станционной улице. По словам пострадавшего, он приобрел автомобиль полгода назад и обратился из-за гарантийного случая. Однако ему несколько раз отказали в обслуживании, из-за чего и произошел конфликт.

Во время разговора на повышенных тонах менеджер достал оружие и выстрелил клиенту в ногу. Мужчине понадобилась медицинская помощь. Он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В свою очередь стрелявший утверждает, что покупатель вместе с приятелями напал на него. В произошедшем разбирается полиция.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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