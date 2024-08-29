Самый мощный тайфун года обрушился на японский остров Кюсю

Самый мощный тайфун года в Японии с порывами до 55 метров в секунду обрушился на главный южный остров страны Кюсю, где проживает 12,5 миллионов человек, около 8 часов утра.

Уже зарегистрировано 26 травм, в том числе 10 вызванных торнадо, повреждения получили 150 зданий в департаменте Миядзаки, сообщил агентству AFP местный чиновник. Большинство травм у людей были вызваны разбитыми окнами или падением предметов из-за сильного ветра.

По состоянию на среду власти объявили самый высокий уровень тревоги в некоторых департаментах, рекомендуя сотням тысяч людей эвакуироваться и предупреждая о «потенциально смертельных» наводнениях, оползнях и штормовых нагонах .

Торнадо и отключения электроэнергии

«У нас с домом все в порядке, но в Миядзаки случился торнадо и в некоторых местах были отключения электроэнергии. Это вызывает беспокойство», – рассказал AFP Аой Нишимото, 18-летний студент, который живет в Фукуоке, главном городе острова, но смог связаться со своими родителями в Миядзаки.

«В этом году я впервые вдали от родителей. Так что оставаться в полном одиночестве немного страшно», – рассказал AFP Рио Оцуру, еще один 19-летний студент, опрошенный в Фукуоке, городе на севере острова. Оператор коммунальных услуг Кюсю сообщил, что 254 610 домов на острове уже остались без электричества.

Система тайфуна движется медленно, а значит, успела наполниться водой над морем, а Японское метеорологическое агентство (JMA) без абсолютной уверенности прогнозирует постепенное движение в сторону главного острова Японии Хонсю и городов Осака и Нагоя. JMA предупредило, что «риск стихийных бедствий из-за сильного дождя может быстро возрасти в западной Японии к пятнице».

«Максимальная бдительность»

«Пожалуйста, проявляйте максимальную бдительность в отношении риска сильных штормов, волн и приливов в Кагосиме, а также оползней и наводнений в низменных районах и разливов рек на юге Кюсю », – предупредило JMA рано утром в четверг.

Ожидается, что в двух южных департаментах острова Кюсю за 48 часов выпадет почти половина среднегодового количества осадков. По данным JMA, в Кагосиме и Миядзаки к утру пятницы ожидается уровень воды в 1100 мм.

Сильные дожди, принесенные Шаньшанем, со вторника уже обрушились на другие регионы Японии.

По сообщению агентства Kyodo News, трое членов одной семьи, семейная пара в возрасте 70 лет и их 30-летний сын, погибли после того, как оползень похоронил их дом в Гамагори, городе в центральной префектуре Аити.

Столкнувшись с этой ситуацией, автомобильный гигант Toyota приостановил производство на своих 14 заводах в Японии. Nissan и Honda также решили временно прекратить деятельность на своих заводах на Кюсю.

Транспорт в значительной степени пострадал на юге Японского архипелага. Japan Airlines отменила 275 внутренних рейсов в четверг, что затронуло 14 893 пассажира, и еще 13 в пятницу, на которых могло быть перевезено 1307 человек. ANA, другая крупная авиакомпания страны, в четверг отменила 212 внутренних рейсов, что затронуло 18 700 пассажиров. В пятницу было также отменено 42 внутренних рейса, что затронуло 4200 пассажиров.

Железнодорожное сообщение в пострадавших регионах приостановлено, а железнодорожные компании, эксплуатирующие высокоскоростные линии Синкансэн, уже объявили, что сообщение также может быть приостановлено в зависимости от погодных условий на этой неделе по всему архипелагу.

Токио, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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